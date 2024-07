Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vodafone: confirme ses prévisions pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 10:57









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total a augmenté de 2,8% au 1er trimestre (contre 2,8% au 4ème trimestre) pour atteindre 9,0 milliards d'euros, l'augmentation du chiffre d'affaires organique des services ayant été partiellement compensée par des effets de change défavorables.



Le chiffre d'affaires des services du Groupe a augmenté de 5,4% (contre 7,1% au 4ème trimestre), avec la poursuite d'une forte croissance en Turquie et en Afrique.



Le chiffre d'affaires des services de Vodafone Business a augmenté de 2,6% (5,4% au 4ème trimestre).



Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 42,9% à 1,5 milliard d'euros, principalement grâce à un gain de 0,7 milliard d'euros suite à la cession d'une participation de 18% dans Indus Towers.



L'EBITDAaL ajusté a augmenté de 5,1%, avec une accélération de la croissance due à la baisse de l'inflation des coûts et à l'échelonnement des dépenses opérationnelles. La marge de l'EBITDAaL ajusté a augmenté de 0,1 point en glissement annuel sur une base organique à 29,7%



Le groupe confirme ses prévisions pour l'exercice 2025. Il s'attend à un EBITDAaL ajusté d'environ 11 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible ajusté d'au moins 2,4 milliards d'euros.





