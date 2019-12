Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : collabore avec Amazon pour les applications 5G Cercle Finance • 04/12/2019 à 11:38









(CercleFinance.com) - Vodafone annonce qu'il va collaborer avec Amazon Web Services (AWS), l'unité Cloud du géant américain Amazon, afin d'aider les développeurs à créer des applications pour les réseaux 5G. Selon les termes de cet accord, Vodafone Business mettra à disposition la plate-forme AWS Wavelength en Europe, offrant des capacités informatiques avancées aux développeurs. AWS Wavelength sera d'abord disponible au Royaume-Uni et en Allemagne sur le réseau Vodafone 5G.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE +0.19%