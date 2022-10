Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone: co-entreprise allemande dans la fibre avec Altice information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé lundi qu'il allait créer une co-entreprise avec Altice avec l'objectif d'accélérer l'adoption de la technologie de fibre jusqu'au domicile (FTTH) en Allemagne.



Cette nouvelle société - dont le nom reste à déterminer - sera détenue à parité par les deux géants des télécommunications, Vodafone Allemagne en contrôlant 50% et Altice en possédant les 50% restants.



Son rôle consistera à construire et à exploiter un vaste réseau fibré devant toucher jusqu'à sept millions de foyers, et qui sera utilisé par les clients-opérateurs.



La création de la co-entreprise devrait être finalisée au premier semestre 2023, mais le projet de déploiement de la fibre strictement dit pourrait prendre jusqu'à six ans.



Les deux groupes indiquent qu'ils prévoient d'investir quelque sept milliards d'euros dans le cadre du projet.



Aux termes de l'accord, Altice versera 1,2 milliards d'euros à Vodafone, une somme qui inclut un paiement initial de 120 millions d'euros, des versements d'étape de 487 millions d'euros ainsi que des compléments potentiels de l'ordre de 595 millions d'euros.





Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE +0.40%