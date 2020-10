Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : changement de directeur général en Espagne Cercle Finance • 01/10/2020 à 12:37









(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé jeudi qu'Antonio Coimbra, son directeur général pour l'Espagne depuis huit ans, quitterait ses fonctions le 1er novembre prochain pour être remplacé par Colman Deegan, l'ancien patron des branches italienne et indienne de l'opérateur. Avant de prendre le rôle de DG pour l'Espagne, Antonio Coimbra avait occupé le poste de directeur général de la branche portugaise du groupe de télécommunications. Il était arrivé au sein de Vodafone il y a 28 ans. Colman Deegan, le nouveau patron de la division espagnole, était depuis 2016 le directeur général de Vodafone pour la Turquie, où il a notamment accéléré la transformation digitale de l'opérateur. Il avait rejoint Vodafone en 1998.

