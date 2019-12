Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : cession de la filiale à Malte à Monaco Telecom Cercle Finance • 19/12/2019 à 11:52









(CercleFinance.com) - Le géant britannique des télécommunications mobiles Vodafone annonce un accord pour céder sa filiale de Malte à Monaco Telecom, pour un montant en numéraire équivalent à une valeur d'entreprise de 250 millions d'euros. La transaction, qui reste soumise aux autorisations réglementaires, devrait être finalisée au premier trimestre 2020. Vodafone Malta continuera ensuite d'opérer sous la marque Vodafone durant une période transitoire.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE -0.32%