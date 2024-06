Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vodafone: cession de 18% du capital de l'indien Indus Towers information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé mercredi avoir cédé 484,7 millions d'actions Indus Towers, représentant 18% du groupe indien de pylônes de téléphonie mobile, par l'intermédiaire d'un placement accéléré.



Dans un communiqué, Vodafone indique que le produit de l'opération, estimé à 1,7 milliard d'euros, va lui permettre de rembourser certains emprunts bancaires.



Suite à la transaction, Vodafone détiendra encore 82,5 millions d'actions Indus, soit 3,1% du capital.



A la Bourse de Londres, le titre Vodafone progressait de 1,1% mercredi en début de séance.





