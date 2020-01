Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 09/01/2020 à 12:54









(CercleFinance.com) - Vodafone s'adjuge 2,7% à Londres avec le soutien de Morgan Stanley, qui réaffirme son conseil 'surpondérer' et rehausse son objectif de cours de 210 à 215 pence, voyant la croissance de l'EBITDA s'améliorer de +1% au premier semestre à +4% au second. Le broker note des 'initiatives de désendettement impressionnantes d'environ 10 milliards d'euros', un rebond plus fort que prévu des revenus, qui va selon lui probablement se poursuivre, et un rendement EFCF de 9,2% après spectre et restructurations).

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE +2.81%