Vodafone : bien orienté après son point trimestriel

(CercleFinance.com) - Vodafone grimpe de 3% à Londres après l'annonce par l'opérateur télécoms d'un chiffre d'affaires de 11,2 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre comptable, en baisse de 4,7% en données brutes, mais presque stables (-0,3%) en organique. Toujours en organique, ses revenus de services ont même augmenté de 0,4%, un tassement de 1,1% en Europe ayant été compensé par des progressions de 3,3% pour Vodacom et de 12,3% pour les autres marchés. Ces performances amènent le Britannique à réitérer ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, à savoir un EBITDA ajusté entre 14,4 et 14,6 milliards d'euros, ainsi qu'un free cash-flow d'au moins cinq milliards (avant spectre et restructurations).

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE +4.05%