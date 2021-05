Vodafone : baisse de 1,2% de L'EBITDA à 14,4 MdsE

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total a baissé de 2,6 % à 43,8 milliards d'euros sur l'exercice 2021 (45,0 milliards d'euros sur l'exercice 2020).

L'acquisition des actifs de Liberty Global en Allemagne et en Europe centrale et de l'Est ont été compensés par une baisse de l'itinérance, des visiteurs et des ventes de combinés suite aux effets de Covid-19, des effets de change défavorables et la cession de Vodafone New Zealand.

L'EBITDA ajusté a baissé de 1,2% à 14,4 milliards d'euros suite à une réduction nette supplémentaire de 0,5 milliard d'euros des dépenses d'exploitation en Europe, ce qui a permis d'atténuer en grande partie l'impact du COVID.

Le flux de trésorerie disponible (avant coûts de restructuration et d'intégration) est de 5,0 milliards d'euros, conformément aux attentes.

Le dividende total par action est de 9,0 centimes d'euro, dont un dividende final par action de 4,5 centimes d'euro.