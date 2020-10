Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : arrivée de Rüdiger Grube chez Vantage Towers Cercle Finance • 05/10/2020 à 11:17









(CercleFinance.com) - Vodafone annonce l'arrivée de Rüdiger Grube au sein du conseil de surveillance de Vantage Towers, son unité d'infrastructure de tours. Il siègera en tant que président et de membre indépendant. Auparavant, Rüdiger Grube a occupé plusieurs postes de direction chez le constructeur automobile allemand Daimler. Il a aussi occupé le siège de président et directeur non exécutif d'Airbus, ou encore de directeur-général de Deutsche Bahn. Son arrivée précèdera l'introduction en bourse de Vantage, prévue début 2021, a déclaré la société. Vantage Towers - la plus grande société d'infrastructure de tours d'Europe avec plus de 68 000 sites sur neuf marchés - détiendra une participation majoritaire dans huit marchés : l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Hongrie et l'Irlande, a déclaré Vodafone. Vodafone a également déclaré avoir reçu le consentement de ses prêteurs pour procéder à la fusion d'Indus Towers, son unité de tour de téléphone indienne, et de Bharti Infratel.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE +3.42%