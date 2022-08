Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone: accord pour la cession de Vodafone Hongrie information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 10:22









(CercleFinance.com) - Vodafone annonce avoir conclu des accords avec 4iG Public Limited Company et Corvinus, une société holding d'État hongroise, en ce qui concerne la vente potentielle de 100% de Vodafone Hongrie, l'un des principaux opérateurs de réseaux convergés du pays.



Cette cession se ferait pour une contrepartie totale en espèces équivalant à une valeur d'entreprise de 715 milliards de forints hongrois (1,8 milliard d'euros), soit un multiple de 9,1 fois l'EBITDA ajusté pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2022.



La transaction est assujettie à la réalisation d'une vérification diligente confirmatoire, à la conclusion par les parties de documents de transaction exécutoires et à l'obtention de l'approbation réglementaire. Les parties visent sa finalisation d'ici la fin de 2022.





