Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone :accord de l'UE pour Global Partnership for Ethiopia information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 16:59









(CercleFinance.com) - La Commission autorise l'acquisition du contrôle en commun de Global Partnership for Ethiopia par le groupe Vodafone, Safaricom et Sumitomo. La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de Global Partnership for Ethiopia par le groupe Vodafone, le kényan Safaricom et le japonais Sumitomo Corporation. L'Ethiopia JV est une entreprise commune qui fournira des services de télécommunications en Éthiopie. Le groupe Vodafone est actif en Europe et en Afrique. Safaricom est un opérateur de télécommunications au Kenya. Sumitomo est une société mondiale de commerce et d'investissement qui exerce des activités commerciales dans un large éventail de secteurs. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, car l'entreprise commune éthiopienne n'a pas d'activités effectives ou prévues dans l'Espace économique européen.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE -1.01%