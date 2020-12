Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : abandon de la cession de Vodafone Egypt Cercle Finance • 21/12/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Vodafone recule de 2% à Londres, après l'abandon par l'opérateur de téléphonie mobile de l'accord pour céder sa participation de 55% dans Vodafone Egypt à Saudi Telecom moyennant environ 2,4 milliards de dollars en numéraire, sans en préciser les raisons. Les deux groupes avaient conclu un protocole d'accord pour cette transaction plus tôt cette année, scellant à cette occasion un partenariat de marché à long terme prévoyant notamment l'utilisation de la marque Vodafone et des accords d'itinérance préférentiels.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE -3.41%