Vodafone: a établi un réseau privé 5G hybride pour Porsche 12/12/2022 à 14:50

(CercleFinance.com) - Porsche Engineering annonce avoir établi le premier réseau privé mobile hybride (MPN) 5G d'Europe avec Vodafone Business pour le développement de véhicules intelligents et connectés au Centre technique Nardò (Nardò Technical Center - NTC).



Situé dans le sud de l'Italie, ce terrain d'essai appartient à Porsche et est exploité par Porsche Engineering. Il bénéficiera d'une bande passante plus large, d'une sécurité et d'une fiabilité améliorées et d'un temps de déploiement plus rapide.



'Sur notre terrain d'essai à Nardò, nous nous engageons à pousser constamment les technologies au niveau supérieur, afin que nos clients puissent répondre avec succès aux exigences croissantes de la mobilité future', a déclaré Peter Schäfer, directeur de Porsche Engineering et président du comité des actionnaires du Centre technique de Nardò.



'Avec le nouveau réseau 5G, NTC offre désormais à ses clients une infrastructure encore meilleure pour développer et tester des véhicules intelligents, autonomes et connectés', conclut-il.