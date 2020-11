VMWARE est plus optimiste sur ses perspectives annuelles

(AOF) - Le spécialiste des solutions de virtualisation VMWare a présenté des résultats meilleurs que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin octobre, le groupe a vu son bénéfice net progresser à 434 millions de dollars, soit 1,02 dollar par action, contre respectivement 407 millions de dollars et 96 cents un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 1,66 dollar, soit 22 cents de mieux que le consensus FactSet.

Le chiffre d'affaires de VMWare a progressé de 8% à 2,86 milliards de dollars alors que Wall Street attendait 2,81 milliards de dollars. Les revenus tirés des abonnements et du SaaS (logiciels en tant que services) ont bondi de 44% à 676 millions de dollars.

A propos de ses perspectives annuelles qui ont été révisées à la hausse, VMWare cible des ventes de 11,7 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 7,03 dollars. Wall Street anticipe respectivement 11,6 milliards de dollars et 6,66 dollars.

