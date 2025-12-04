 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 114,05
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vladimir Poutine en Inde pour renforcer les liens commerciaux et militaires
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 12:23

L'Inde et la Russie ont déclaré jeudi vouloir renforcer leurs échanges commerciaux et élargir la gamme des produits échangés, quelques heures avant l'arrivée du président russe Vladimir Poutine à New Delhi pour une visite d'État.

Vladimir Poutine entame une visite de deux jours en Inde, la première en quatre ans, avec pour objectif d'accroître les ventes de pétrole russe, de systèmes de missiles et d'avions de chasse et d'élargir les relations économiques au-delà de l'énergie et des équipements de défense, malgré les pressions américaines sur la nation sud-asiatique pour qu'elle s'éloigne de Moscou.

Les deux pays visent à porter leurs échanges bilatéraux à 100 milliards de dollars d'ici 2030, après une hausse de plus de cinq fois, passant d'environ 13 milliards en 2021 à près de 69 milliards en 2024-2025, presque entièrement tirée par les importations énergétiques indiennes.

Le commerce bilatéral a reculé à 28,25 milliards de dollars entre avril et août 2025, reflétant une baisse des importations de pétrole brut après l'imposition de tarifs punitifs sur les produits indiens et de sanctions par Washington.

La Russie souhaite importer davantage de produits indiens pour rééquilibrer des échanges actuellement dominés par l'énergie, a déclaré Maxime Orechkine, chef adjoint de l'administration présidentielle russe, lors d'une conférence économique à New Delhi.

"La délégation russe et les représentants des entreprises sont venus avec un objectif très précis (...) nous sommes venus pour les biens et services indiens. Nous voulons augmenter significativement nos achats", a-t-il affirmé.

"Ce n'est pas une histoire ponctuelle, mais un choix stratégique pour développer les relations" entre les deux pays, a-t-il ajouté, précisant que la part de l'Inde dans les importations russes ne dépasse pas 2%.

Maxime Orechkine a cité les biens de consommation, les produits alimentaires et agricoles, les médicaments, les équipements de télécommunication, les services informatiques et les pièces détachées pour machines industrielles comme secteurs potentiels pour accroître les importations.

Le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal, a déclaré que New Delhi souhaitait diversifier ses exportations vers la Russie et augmenter les ventes d'automobiles, de produits électroniques, d'équipements de traitement de données, de machines lourdes, de composants industriels, de textiles et de produits alimentaires.

"La Russie a une énorme demande pour une large gamme de biens industriels et de produits de consommation, offrant de multiples opportunités inexploitées pour les entreprises indiennes", a déclaré Piyush Goyal à la conférence.

"Nous devons apporter plus de diversité à notre panier commercial. Nous devons le rendre plus équilibré entre la Russie et l'Inde. Nous devons ajouter plus de variété", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Manoj Kumar et Gleb Bryanski; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)

Vladimir Poutine

Valeurs associées

Gaz naturel
5,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,01 USD Ice Europ +0,41%
Pétrole WTI
59,28 USD Ice Europ +0,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • le rugbyman Serge Blanco au stade de France à Saint-Denis pour la final du TOP 14, le 15 juin 2019 ( AFP / DOMINIQUE FAGET )
    Municipales: Serge Blanco, légende du rugby, candidat chez lui à Biarritz
    information fournie par AFP 04.12.2025 13:27 

    Serge Blanco, légende du rugby français, a annoncé jeudi sa candidature à la mairie de Biarritz, sa ville d'adoption où il a effectué toute sa carrière sportive, avant d'y devenir dirigeant et chef d'entreprise. "Depuis une dizaine d'années, j'ai vu Biarritz se ... Lire la suite

  • Meta soupçonné par l'UE d'entraver la concurrence dans WhatsApp ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    IA: Meta soupçonné par l'UE d'entraver la concurrence dans WhatsApp
    information fournie par AFP 04.12.2025 13:24 

    L'UE a lancé jeudi une enquête sur le géant américain de la tech Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie. Cette nouvelle enquête ... Lire la suite

  • Margaryta Chabanova à Vienne, en Autriche, le 3 décembre 2025 ( AFP / JOE KLAMAR )
    1.327 jours: le désespoir des familles d'employés de l'OSCE détenus en Russie
    information fournie par AFP 04.12.2025 13:15 

    Margaryta Chabanova a fait le voyage de Kiev à Vienne pour rappeler aux 57 Etats participants de l'OSCE réunis en Conseil ministériel jeudi et vendredi que trois employés, dont son mari, sont détenus depuis trois ans et sept mois en Russie. Avec ses collègues Maksim ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.12.2025 12:54 

    (Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Kroger, Hormel Foods) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI et de 0,03% pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank