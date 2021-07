Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client VIX (volat S&P500) : sous les 15 Cercle Finance • 05/07/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - Le VIX (qui mesure la volatilité du S&P500) bascule sous les 15 (14,25 au plus bas) pour la 1ère fois depuis le 13 février 2020. Le S&P500 vient d'aligner 7 records absolus consécutifs mais le VIX n'a enfoncé les 15,65E (ex-plancher du 11 juin) que le 1er juillet, confirmant cette tendance le 2 (à 15,07, après 14,25E au plus bas en séance). Le prochain objectif serait un re-test des 13, plus revu depuis le 23 janvier 2020, puis le vrai 'plus bas' des 12 du 17 janvier.

