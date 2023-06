Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client VIX (indice CBOE) : finit le 1er semestre sous 13 (-40%) information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 19:15









(CercleFinance.com) - Alors que les indices boursiers flirtes avec leurs records annuels pour terminer le 1er semestre en beauté, le VIX (indice CBOE) s'offre une nouvelle incursion sous 13 (ce qui traduit un niveau de sérénité jamais observé avec des taux à 5,25%), ce qui consacre une détente de -40% depuis le 1er janvier.

Voici le VIX de retour sur des niveaux inconnus depuis fin janvier 2020 (les 23 et 24), la prochaine étape se situant vers 12, le plancher de mi-janvier 2020 (pas de guerre, taux en baisse, croissance soutenue, beaucoup moins de dette pour les états, les entreprises, les particuliers, etc.).

Le seuil de renversement de tendance qui se situait vers 17 il y a une semaine s'abaisse rapidement, vers 16,5 pour le 3 juillet et 16 d'ici une semaine.





