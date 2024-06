Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VIX Index (S&P) : de retour sous les 12,50 information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 17:29









(CercleFinance.com) - L'indice VIX (associé au S&P) est de retour sous les 12,50 alors que le S&P500 flirte de nouveau avec ses records absolus vers 5.350 et semble voué à réintégrer la 'zone de complaisance' vers 11,90 (un plancher annuel, et même de 54 mois (26 décembre 2019).

L'objectif suivant serait 10,80 et il pour cela remonter au 8 août 2018.





Valeurs associées CBOE VIX INDEX 12.28 USD CBOE -2.38%