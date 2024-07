Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VIX Index : de retour sous le palier des 12 information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 14:53









(CercleFinance.com) - Le VIX Index (baromètre du stress sur le 'S&P') est de retour sous le palier des 12, c'est à dire en zone de 'complaisance', ou de confiance extrême dans l'absence de toute manifestation d'un risque de baisse de l'indice de référence (le S&P500 vient d'inscrire un nouveau zénith historique à 5.539).

Le VIX retrace son plancher des 11,95E des 21 et 13 juin (ou du 17 janvier 2020), les prochains objectifs vers les plus bas absolus sont 11,42, le plancher du 26/11/2019 puis 10,85 du 8 août 2018... et enfin 9,2, le plancher absolu du 4 et 5 janvier 2018.







Valeurs associées CBOE VIX INDEX 12,09 USD CBOE +0,50%