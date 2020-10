Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi veut introduire en Bourse Universal Music Group en 2022 Reuters • 20/10/2020 à 18:43









VIVENDI VEUT INTRODUIRE EN BOURSE UNIVERSAL MUSIC GROUP EN 2022 PARIS (Reuters) - Vivendi, qui publiait mardi ses résultats du troisième trimestre du groupe marqués par une nouvelle hausse du chiffre d'affaires d'Universal Music Group (UMG), a annoncé mardi son intention d'introduire sa division musicale en Bourse en 2022. UMG, joyau du groupe contrôlé par Vincent Bolloré, compte parmi ses artistes Justin Bieber, Eminem, Billie Eilish, Taylor Swift, Drake ou encore Lady Gaga. Le groupe avait annoncé en février prévoir initialement une IPO de cette division début 2023 au plus tard. Son introduction en Bourse vise à tirer parti du renouveau de l'industrie musicale avec les formats numériques. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires global du groupe est ressorti en hausse de 0,7% à environ quatre milliards d'euros à données et périmètre constants, grâce notamment à une hausse des ventes d'Universal qui ont progressé de 6,1%. (Mathieu Rosemain; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris +1.71% VIVENDI Euronext Paris -0.52% WARNER MUSIC RG-A NASDAQ -0.41%