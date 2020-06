Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : vers une sortie de corridir 23,45/22,7E Cercle Finance • 30/06/2020 à 11:14









(CercleFinance.com) - Vivendi menace d'effectuer une sortie de corridor 23,45/22,7E avec une dernier support à 22,11E, avant une correction plus marquée en direction du 'gap' des 20,81E du 1er juin puis du palier des 20E

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -0.86%