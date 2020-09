Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : vers une saisine du Tribunal de Commerce Cercle Finance • 01/09/2020 à 08:15









(CercleFinance.com) - Vivendi fait part de son intention de saisir, conjointement avec Amber Capital, le Tribunal de Commerce de Paris pour demander une convocation d'assemblée générale de Lagardère, après le refus par le conseil de surveillance et la gérance de ce dernier. Lagardère a en effet annoncé lundi soir que son conseil de surveillance a rejeté la demande d'Amber Capital et Vivendi de convocation d'une telle assemblée, jugeant que 'les conditions juridiques ne sont pas réunies pour déroger au calendrier social connu'. Le 10 août dernier, Vivendi et Amber Capital (respectivement 23,5% et 20% du capital de Lagardère) ont signé un pacte afin d'avoir, chacun, au conseil de surveillance une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et un membre pour Vivendi.

