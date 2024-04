Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: vers une cession d'activités à CTS Eventim information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 09:18









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir signé une promesse d'achat reçue de CTS Eventim, relative à ses activités de festivals et de billetterie à l'international, opération qui devrait pouvoir se conclure dans les prochains mois, après consultation des instances du personnel.



Les activités en question ont réalisé un chiffre d'affaires de 137 millions d'euros en 2023, dont environ 105 millions pour les activités de billetterie (principalement au Royaume-Uni et sur le marché américain) et 32 millions pour les activités de festivals.



'Cette opération veillera à assurer la plus grande continuité pour les équipes, les partenaires, les festivals eux-mêmes et les régions dans lesquelles ceux-ci ont lieu. See Tickets et les festivals conserveront leur identité et management', affirme Vivendi.



Le géant français de la communication et du divertissement précise que ses activités de salles de spectacle, dont L'Olympia à Paris, ainsi que See Tickets France et le Brive Festival ne sont pas concernés par cet accord.





