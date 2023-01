Vivendi: vers un rachat d'OCS et Orange Studio par Canal+ information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 10:57

(CercleFinance.com) - Orange et le Groupe Canal+, filiale de Vivendi, annoncent la signature d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition par le Groupe Canal+ de la totalité des titres qu'Orange détient dans le bouquet de chaînes payantes OCS et dans Orange Studio.



L'opération fera l'objet d'une information-consultation des instances représentatives du personnel et sera notifiée à l'Autorité de la Concurrence en France. Le Groupe Canal+ deviendra à l'issue de cette transaction l'actionnaire unique des deux sociétés.



'La qualité du service et des contenus d'OCS - actuellement distribué par l'ensemble des FAI ainsi qu'au sein des offres cinéma séries de Canal+ - est reconnue tant par les professionnels du secteur que par les consommateurs', soulignent les deux groupes.



De son côté, Orange Studio compte plus de 200 coproductions à son actif ainsi qu'un catalogue de près de 1800 oeuvres audiovisuelles et cinématographiques dont des films oscarisés et emblématiques comme The Artist ou The Father.