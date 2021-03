Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : une ligne de financement pour UMG BV Cercle Finance • 26/03/2021 à 18:25









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce ce soir qu'Universal Music Group (UMG) a obtenu un accord concernant la mise en place d'une ligne de financement à hauteur de 3 milliards d'euros sur une durée de cinq ans auprès de quatre banques de premier plan. La syndication de ce financement auprès d'un pool bancaire devrait être finalisée d'ici la fin du mois d'avril. Vivendi a décidé de procéder au remboursement anticipé de la totalité de l'emprunt obligataire de 1 milliard d'euros émis en mai 2016, assorti d'un coupon de 0,75 %, et qui vient à échéance le 26 mai 2021.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +0.11%