Vivendi: un expert de chez Havas nommé directeur web 3.0 27/09/2022 à 16:51

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce la nomination de Fabien Aufrechter, expert dans le domaine de la blockchain et du metavers chez Havas, en tant que directeur web 3.0.



A ce titre, il rejoint la direction de la stratégie et de l'innovation dirigée par Félicité Herzog, tout en poursuivant des activités chez Havas.



Vivendi précise avoir identifié le Web 3.0 comme 'un axe majeur de développement' en lien avec sa raison d'être Creation unlimited et soutient des projets dans ce domaine cohérents avec sa politique RSE.



' Nous nous réjouissons de l'arrivée de Fabien Aufrechter qui apportera une expérience unique au positionnement de Vivendi dans le metavers et, plus largement, dans le Web 3.0 ', indique Félicité Herzog, directrice de la stratégie et de l'innovation et membre du comité exécutif de Vivendi.



'Fabien rejoint une task force dédiée, intégrant tous les talents créatifs et techniques du Groupe. Ce mode opératoire nous confère une plus

grande agilité pour promouvoir les services innovants attendus dans le cadre du métavers européen', conclut la responsable.