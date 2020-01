Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : un analyste relève ses estimations sur Canal+ Cercle Finance • 15/01/2020 à 17:34









(CercleFinance.com) - Oddo a mis à jour ses estimations pour Groupe Canal+ suite aux récentes acquisitions de droits sportifs (Ligue des Champions, L1, Premier League et Europa League). Ses estimations d'EBITA 2020/22e de Groupe Canal+ sont révisées en hausse de 18% en moyenne. Oddo estime qu'un retour à la croissance pour le groupe Canal+ impacte légèrement l'ANR de Vivendi. ' Notre valorisation (obtenue par DCF) de Groupe Canal+ passe de 6.2 à 7 MdE, impactant mécaniquement notre ANR de Vivendi (26.5 E contre 26 E) ' indique Oddo. Le bureau d'analyses note 4 acquisitions de droits importantes pour le groupe et souligne l'offre de programmes de nouveau très compétitive en France. Canal+ a en effet annoncé plusieurs acquisitions importantes de droits sportifs depuis 12 mois. ' Cette stratégie, conjuguée à la signature de multiples accords de distribution (Disney, beIN Sports etc.), nous semble très pertinente et devrait permettre à Groupe Canal+ de proposer une offre beaucoup plus compétitive '. ' Notre hypothèse centrale prévoit le recrutement net de 650 000 abonnés en France métropolitaine d'ici à 2022 (soit une base de 5 146 000 au total) ' indique Oddo. ' Après 12 années de baisse, le groupe devrait donc de nouveau être en croissance ' rajoutent les analystes.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -0.32%