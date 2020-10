Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : sponsorisera la Coupe du Monde de rugby 2023 Cercle Finance • 30/10/2020 à 12:42









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce aujourd'hui qu'il deviendra sponsor officiel de la prochaine Coupe du Monde de Rugby qui se tiendra en France en 2023. Vivendi est l'un des premiers sponsors à rejoindre le troisième plus grand spectacle sportif au monde.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +0.16%