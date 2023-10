Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 13:38









(CercleFinance.com) - Vivendi prend 2% et signe ainsi l'une des meilleures performances du CAC40, soutenue par Barclays qui relève sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours ajusté de 11,5 à 11,6 euros.



Outre une valorisation bon marché, le broker mentionne trois catalyseurs, à savoir les enchères actuelles pour les droits sur la Ligue 1, un accord potentiel concernant Telecom Italia et l'option de vente de décembre sur Lagardère.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +1.74%