Vivendi : Société Générale solde sa participation

(CercleFinance.com) - La Société Générale a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 mars 2021, le seuil de 5% des droits de vote de la société Vivendi à la suite d'une cession d'actions Vivendi hors marché. La banque ne détient désormais plus aucune action Vivendi.

