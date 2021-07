Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : se félicite de plusieurs jugements du Tribunal Cercle Finance • 08/07/2021 à 07:45









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce plusieurs jugements rendus hier par le Tribunal de Commerce de Paris. Le tribunal a débouté plusieurs investisseurs institutionnels exclus d'une class action américaine de l'intégralité de leurs demandes de réparation financière au titre de la communication financière prétendument inexacte de l'ancienne Direction de Vivendi entre 2000 et 2002. ' Ces décisions sont cohérentes avec celles déjà rendues en France sur cette question et sur des faits remontant à une vingtaine d'années ' indique le groupe.

