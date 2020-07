Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : se félicite de la finalisation d'une acquisition Cercle Finance • 03/07/2020 à 10:19









(CercleFinance.com) - Vivendi se félicite de la finalisation de l'acquisition par Banijay d'Endemol Shine Group. ' Cette opération crée le leader mondial de la production et distribution de contenus audiovisuels, fort d'un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,7 milliards d'euros (pro-forma 2019) ' indique le groupe. ' Le nouvel ensemble, présent dans 22 pays, dispose d'un portefeuille unique de programmes audiovisuels, aussi bien de flux (Big Brother, Master Chef, The Wall, ...) que de scripted (Black Mirror, Humans, Tin Star, ...), mondialement connus ' rajoute Vivendi. Le groupe Vivendi détient à l'issue de la finalisation de l'opération 32,9% du nouvel ensemble.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -2.08%