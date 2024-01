Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: scission envisagée en quatre entités information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Faisant un point d'étape sur l'étude de faisabilité du projet de scission annoncé le 13 décembre dernier, Vivendi indique que son directoire a proposé au conseil de surveillance -ce que ce dernier a accepté- de structurer cette scission autour de quatre entités.



Il s'agirait de Canal+, de Havas, d'une société regroupant les actifs dans l'édition et la distribution (participations dans Lagardère et Prisma Media) et d'une société d'investissement (participations financières dans la culture, les médias et le divertissement).



'Ce projet devra démontrer sa valeur ajoutée pour l'ensemble des parties prenantes et comporter une analyse des conséquences fiscales des différentes opérations envisagées', précise Vivendi, qui prévoit un nouveau point sur l'étude du projet le 7 mars prochain.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +0.29%