Vivendi : s'est associé à 'My Earth Concert for Kids'

(CercleFinance.com) - Vivendi s'est associé à Ricky Kej, auteur compositeur et producteur de musique indo-américain (lauréat d'un Grammy Awards en 2015) à l'initiative du projet ' My Earth Concert for Kids '. Diffusé en ligne dans le monde entier, le concert se tiendra le 21 juin, à l'occasion de la Journée mondiale de la musique. Des artistes du monde entier, également primés aux Grammy Awards, interprèteront des chansons pour les enfants, sur la protection de l'environnement et le développement durable. Vivendi et l'UNICEF se sont associés pour que cet évènement se réalise. Les chansons vont être traduites en plusieurs langues et envoyées, avec l'aide de l'UNICEF, dans des écoles du monde entier.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +1.86%