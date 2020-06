VIVENDI s'associe à l'initiative '' My Earth Concert for Kids ''

(AOF) - Vivendi a annoncé qu'il s'associe à l'auteur compositeur et producteur Ricky Kej à l'initiative du projet " My Earth Concert for Kids " en collaboration avec l'Unicef. Diffusé en ligne dans le monde entier, le concert se tiendra le 21 juin, à l'occasion de la Journée mondiale de la musique. Des artistes du monde entier, également primés aux Grammy Awards, interprèteront des chansons pour les enfants, composées d'airs accrocheurs et de mots simples sur la protection de l'environnement et le développement durable.

" Vivendi est ravi de soutenir Ricky Kej pour ce concert destiné aux enfants du monde entier. L'engagement de Ricky à encourager la bonté et la bienveillance pour la planète correspond totalement aux initiatives qu'a déjà pris de Vivendi avec Paddington et l'Unicef. Après la crise qu'a dû récemment affronter le monde, c'est un merveilleux message à diffuser. Merci Ricky !"a déclaré Simon Gillham, directeur de la communication et membre du directoire de Vivendi.

