Vivendi: résultats de la 1ère période d'OPA sur Lagardère

(CercleFinance.com) - Vivendi présente les résultats de la première période de son offre publique d'achat (OPA) amicale sur les actions du groupe Lagardère ouverte du 14 avril au 20 mai 2022.



14.535.159 actions ont été présentées à la branche principale de l'OPA. Vivendi détient 78.228.398 actions Lagardère représentant autant de droits de vote, soit 55,43 % du capital et 45,85 % des droits de vote théoriques de Lagardère.



L'OPA sera rouverte du 27 mai au 9 juin 2022 selon des modalités identiques à la première période d'offre.





