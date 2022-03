Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: résultat net ajusté multiplié par 2,2 en 2021 information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 9 572 millions d'euros en 2021, en croissance de 904 millions d'euros par rapport à 2020 (+10,4 %).



' Cette augmentation résulte principalement de la progression de Groupe Canal+, de Havas Group et d'Editis. Elle comprend également la contribution de Prisma Media à compter du 1er juin 2021 ' indique le groupe.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires progresse de 8,6 % par rapport à 2020.



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'élève à 690 millions d'euros, en hausse de 392 millions d'euros par rapport à 2020 (x2,3). Le résultat opérationnel (EBIT) s'élève à 404 millions d'euros, en hausse de 156 millions d'euros (+63,2 %).



Le résultat net, part du groupe est un bénéfice de 24 692 millions d'euros (22,94 euros par action de base), contre 1 440 millions d'euros en 2020 (1,26 euro par action de base).



' Il comprend notamment la plus-value de déconsolidation de 70 % (59,87 % distribués et 10,03 % conservés mis en équivalence) d'UMG (24 840 millions d'euros, après impôt) ' précise le groupe.



Le résultat net ajusté est un bénéfice de 649 millions d'euros (0,60 euro par action de base), contre 292 millions d'euros en 2020 (0,26 euro par action de base),





