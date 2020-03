Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi reste engagé à long terme dans Telecom Italia-porte-parole Reuters • 30/03/2020 à 16:09









MILAN, 30 mars (Reuters) - Vivendi VIV.PA , actionnaire de Telecom Italia (TIM), a réaffirmé lundi son engagement de long terme dans le groupe italien, après la réduction de la part du fonds activiste Elliott dans l'opérateur télécoms historique. "Compte tenu des événements récents et de la réduction de la participation d'Elliott, Vivendi confirme son propre engagement envers Telecom Italia en tant qu'investisseur industriel à long terme", a déclaré un porte-parole du groupe français. Elliott a ramené la semaine dernière sa participation dans TIM à 6,97% contre 9,72% auparavant. Vivendi détient pour sa part 24% du capital de TIM. (Elvira Pollina; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

