Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi : replonge de près de -10%, sous les 10E information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Vivendi replonge de -10%, sous les 10E, jusque vers 9,75E, effaçant tous ses gains depuis le 28 juin (gros support à ce niveau).

Le prochain objectif à la baisse pourrait se situer vers 9,50E, plancher majeur de la mi-juin.

Le suivant serait le comblement du 'gap' des 9,08E du 13 décembre 2023... puis celui des 8,80E du 8 décembre.





Valeurs associées VIVENDI 9,97 EUR Euronext Paris -7,29%