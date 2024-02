Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: renforcement des parts de Canal+ dans Viu information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 10:29









(CercleFinance.com) - Le groupe Canal+, filiale de Vivendi, annonce avoir porté à 30% sa participation dans Viu, service de streaming de premier plan présent en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, conformément aux termes de la transaction annoncée le 21 juin 2023.



Cette augmentation marque pour le groupe de médias français une nouvelle étape dans son ambition de faire de l'Asie son prochain moteur de croissance, à travers son partenariat stratégique avec le groupe PCCW.



L'opération annoncée ce jour fait partie d'un investissement échelonné de 300 millions de dollars, à l'issue duquel le groupe Canal+ disposera d'une option à sa main pour augmenter sa participation dans Viu à 51%.





