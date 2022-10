Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: renforce ses actions pour la sobriété énergétique information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 15:41









(CercleFinance.com) - En réaction aux tensions actuelles sur le marché de l'énergie européen et au dérèglement climatique, Vivendi annonce prendre une série de mesures visant à réduire sa consommation énergétique dès ce mois d'octobre



Le Groupe assure ainsi avoir identifié 'plusieurs leviers permettant d'agir rapidement dans l'ensemble de ses entités situées en Europe tout en assurant la continuité de ses activités, dans les meilleures conditions'.



Concrètement, Vivendi fait savoir que toutes ses entités vont réduire d'au moins 1°C les températures du chauffage de leurs locaux en hiver et augmenter d'au moins 1°C celles issues de la climatisation en été.



Par ailleurs, des capteurs de présence seront mis en place pour l'éclairage et les lampes à LED seront généralisées. Vivendi compte aussi réduire les amplitudes horaires d'éclairage de certains sites.



Enfin, l'ensemble des collaborateurs du Groupe sera de nouveau sensibilisé aux gestes éco-responsables via la distribution d'un guide de bonnes pratiques individuelles, incluant les bons réflexes dans les usages

