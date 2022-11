Vivendi: remise des offres de rachats ce soir pour Editis information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 09:58

(CercleFinance.com) - Le groupe aurait fixé à ce soir la date pour recevoir les offres de rachats d'Editis selon Les Echos. Cette opération est réalisée dans le cadre des conditions demandées par les autorités de la concurrence pour le rachat de Lagardere.



Le quotidien indique que Vincent Bolloré souhaiterait cependant privilégier une distribution d'Editis aux actionnaires de Vivendi. Cela permettrait à son groupe de conserver 29,5% d'Editis souligne les analystes d'Invest Securities.



La Commission européenne souhaiterait de son côté une cession à ' un industriel du livre non français d'envergure européenne '.



Vivendi attendrait de cette opération de cession 700 ME en VE (500 ME de valeur des titres et 200 ME de DN). ' Cela représente une décote de -15% par rapport au prix payé il y a 4 ans (850 ME à 900 ME) ' indique Invest Securities.



' Ce prix de 700mE fait ressortir des EV/CA 2021-22 de 0,8x-0,9x et des EV/EBITA de 13,7x-17,0x ' rajoute le bureau d'analyses.