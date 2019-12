Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : remboursement reçu de la part d'AudioValley Cercle Finance • 19/12/2019 à 10:27









(CercleFinance.com) - AudioValley annonce le règlement de la principale échéance due à Vivendi de 13 millions d'euros au titre du remboursement anticipé de sa dette relative au crédit-vendeur obtenu lors du rachat de la participation majoritaire dans le pôle Radionomy/Targetspot. Pour rappel, la dette d'un montant nominal s'établissait à 24,6 millions au 30 juin 2019. Afin de bénéficier d'une décote maximale de 35% représentant 8,6 millions, AudioValley avait conclu un accord avec Vivendi en vue d'un remboursement anticipé.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +0.04%