Vivendi: règlement d'un vieux litige avec des investisseurs

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce la conclusion d'un accord transactionnel avec l'ensemble des investisseurs institutionnels qui réclamaient une réparation financière au titre de la communication financière prétendument inexacte de son ancienne direction entre 2000 et 2002.



Le conglomérat rappelle que ces investisseurs, après avoir été déboutés de leurs demandes par le Tribunal de Commerce de Paris le 7 juillet 2021, poursuivaient leurs réclamations devant la Cour d'Appel de Paris.



'Cet accord, sans reconnaître de faute ou une quelconque responsabilité, permet à Vivendi d'éliminer un risque de contentieux et met un point final à un litige initié en 2011 qui portait sur des faits remontant à plus de 20 ans', explique-t-il.





Valeurs associées VIVENDI 9,76 EUR Euronext Paris 0,00%