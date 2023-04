Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : refranchit en force la résistance des 10E information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 14:06









(CercleFinance.com) - Vivendi connait une soudaine accélération haussière depuis 13H10 (il s'agit certainement d'une rumeur spéculative) et refranchit en force les 10E (10,15E au plus haut) : le cours franchit la résistance majeure des 9,95E du 31 janvier et se dirige vers 10,85E, l'ex-plancher du 19 mai 2022.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +6.74%