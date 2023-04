Vivendi recule en Bourse mais avance dans la cession d'Editis

(AOF) - Vivendi affiche la deuxième plus forte baisse du CAC 40, abandonnant 1,21% à 9,82 euros. Le géant des médias et de la communication a dévoilé son chiffre d'affaires du premier trimestre 2023, qui est ressorti en hausse de 3,3% à 2,29 milliards d'euros, en ligne avec les attentes. Cette augmentation résulte principalement de la progression du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ (+32 millions d'euros) et de Havas (+20 millions d'euros) ainsi que de la performance de Gameloft (+10 millions d'euros).

Selon une source de marché, Oddo BHF réitère sa note de " surperformance " sur le titre Vivendi avec un objectif de cours inchangé de 13,5 euros.

L'analyste souligne " la bonne performance de Gameloft mais aussi de Canal+ en France dans la TV payante qui profite des hausses de prix récentes ".

Dans le cadre du projet de rapprochement entre Vivendi et Lagardère et des remèdes présentés à la Commission européenne, Vivendi a conclu le 23 avril une promesse d'achat avec International Media Invest a.s. (IMI), filiale de la holding tchèque CMI fondée par Daniel Kretinsky, pour la cession de 100% du capital d'Editis.

Cet accord fait suite à l'entrée en négociations exclusives avec IMI annoncée le 14 mars dernier.

Ce projet reste soumis, conformément à la réglementation en vigueur, à l'information- consultation des instances représentatives du personnel concernées et à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Ce lundi, lors de son assemblée générale annuelle, Vivendi a approuvé l'ensemble des résolutions présentées, dont la distribution d'un dividende ordinaire de 0,25 euro par action au titre de 2022, avec une mise en paiement prévue le 27 avril.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Holding de 3 pôles, la culture avec Editis, le divertissement culturel avec Canal Group, DailyMotion et Gameloft, et les médias avec Havas Group et Prisma Media ;

- Revenus de 9,6 Md€ générés par le groupe Canal + (60 %), par Havas (24 %) et Editis (9 %) ;

- Modèle d’affaires « Creation Unlimited » visant à devenir n° 1 mondial dans les contenus, les médias et la communication en accélérant la croissance des métiers, investissant à long terme, créant des synergies entre métiers et valorisant les catalogues ;

- Capital contrôlé à 27,03 % et 29,73 % des droits de vote par le Groupe Bolloré, le conseil de surveillance de 13 membres étant présidé par Yannick Bolloré ;

- Bilan exempt de dettes avec une trésorerie nette de 348 M€, des fonds propres de 19,2 Md€.

Enjeux

- Stratégie fondée sur la valorisation des propriétés intellectuelles et des contenus par franchises, « live » (festivals), sur la pénétration des marchés africains, indien et chinois et sur la distribution en ligne via Dailymotion ;

- Bonne visibilité de l’activité, les abonnements représentant près des 2/3 des revenus ;

- Stratégie d’innovation fondée sur l’émergence de créateurs locaux, sur l’offre de plateformes et d’incubateurs de création dans plusieurs pays et sur l’investissement dans des sociétés innovantes ;

- Stratégie environnementale « Creation for the future » : objectif de neutralité carbone avec une baisse de 30 % dès 2025 /économie circulaire, dès l’écoconception ;

- Pénétration de la Chine après la cession de 10 % d’UMG à Tencent avec l’acquisition de Front Network;

- Règlement du conflit avec Mediaset (près de 29 % du capital mais droits de vote faibles) et Fininvest.

Analyse sectorielle Communication et Médias

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.