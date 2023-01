Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : rechute sous 9,50E information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - Vivendi rechute sous 9,50E et menace un support court terme déjà testé les 9 et 15 janvier.

En cas d'enfoncement, le prochain support se situe à 9E





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -1.32%