(CercleFinance.com) - Vivendi rechute de -4% vers 9,06E, ouvrant un 'gap' de rupture sous 9,38E, malgré les négociations en vue d'une cession d'Editis à Daniel Kretinski.

Vivendi revient presque au contact du seuil des 9E, ex-résistance du 9 au 30 décembre 2022, le support suivant se situant vers 8,67E.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -3.95%