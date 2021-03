Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : rebondit sur 28,5E, se hisse vers 29,5E. Cercle Finance • 02/03/2021 à 17:33









(CercleFinance.com) - Vivendi rebondit sur 28,5E et se hisse vers 29,5E... est-ce suffisant pour écarter une poursuite de la correction amorcée sous les 31,5E ? L'annonce du 'split' d'Universal a généré l'ouverture d'un 'gap' historique au-dessus de 26,18E (gain de +20%) et faute de précédent, il reste difficile de s'accrocher à la règle que les 'gaps' sont presque toujours comblés car il faut compter avec la disparition de la décote de holding.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +2.34%